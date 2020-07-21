القمة الأفريقية الخاصة بالسد الإثيوبي تؤمن على مقترح السودان

انعقدت القمة الأفريقية الخاصة بالسد الإثيوبي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرس والتي ترأسها شيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي بمشاركة رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد بجانب مشاركة مفوضية مكتب الاتحاد الأفريقي؛ ورؤساء كينيا؛ والكونغو ومالي.

وأوضح وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس في تصريح صحفي؛ أن القمة عقب استماعها لخطاب من رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي؛ استمعت إلى تقرير من الخبراء الذين شاركوا في جولة المفاوضات السابقة كمراقبين؛ تضمن الجوانب القانونية بالتركيز على عقدة التفاوض "المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق"؛ وذلك لارتباطها بالجانب الفني والقانوني، وفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء"سونا".

وأشار عباس، إلى أن حجة اثيوبيا تركز على أن اتفاقية السد تحجم أي تنمية مستقبلية في النيل الأزرق؛ مضيفاً أن الخبراء أمنوا على مقترح السودان لتجاوز هذه النقطة، موضحا أن المقترح يعطي الحق لإثيوبيا في التنمية المستقبلية سواء كان بناء خزانات أو مشاريع أخرى؛ بشرط أن تكون وفق القانون الدولي للمياه؛ وإعلام دول أسفل النهر "السودان ومصر" بالمشاريع المستقبلية .

وأكد الوزير السوداني، أنه بمجرد التوافق على هذه النقطة يحق لإثيوبيا تعديل بعض الأرقام المتعلقة بطرق التشغيل؛ مشيرا إلى أنه إذا تم اعتماد هذا المقترح يكون تم فك الارتباط العضوي بين التنمية المستقبلية والوصول إلى اتفاق فيما يخص الملء الأول وتشغيل السد.

وأوضح عباس، أن رؤوساء الدول الثلاث خاطبوا القمة، مؤكدا أن الاجتماع عقد في جو إيجابي؛ أمن فيه الجميع على الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

وأشار وزير الري السوداني، إلى أن القمة أمنت على مواصلة النقاش والتفاوض في الفترة المقبلة من أجل التوصل لتقريب وجهات النظر في النقاط المتبقية والنقطية الرئيسيه، موضحا أن التوصل إلى حل النقطة الرئيسية يسهل التوصل إلى اتفاق في بقية النقاط.

حمدوك أبلغ القمة باعتراض السودان على الإجراءات الأحادية الإثيوبية فيما يلي قرار ملء الخزان

وأكد عباس، أن وجهات نظر المراقبين والاتحاد الأفريقي أمنت على أن مقترح السودان يمكن أن يصلح مادة للتفاوض خاصة وأن اثيوبيا وعدت بدراسته.

وفي رده على أسئلة الصحفيين؛ قال الوزير السوداني، إن حمدوك أبلغ القمة باعتراض السودان على الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا فيما يلي قرار اثيوبيا بملء الخزان؛ موضحاً أن القمة ثبتت مقترح السودان في هذه النقطة.