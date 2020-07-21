رئيس وزراء السودان يتلقى رسالة من الرئيس النيجيري حول السد الإثيوبي

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك رسالة خطية من الرئيس النيجيري محمد بخاري والذي حيا من خلالها الجهود التي تقوم بها أطراف التفاوض الثلاثة في مفاوضات السد الإثيوبي.

وعبر بخاري، عن تفهم حكومته للتحديات التي تواجه استمرار المفاوضات، مجدداً ثقته وإيمانه في وصول الأطراف إلى حل مرضٍ للقضايا وفقاً لروح الإخاء والتضامن الافريقي، كما جدد ثقته في الحل الأفريقي للقضايا الداخلية للقارة والمساعي المبذولة من حمدوك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وحث الرئيس النيجيري، الجميع بالعودة لطاولة التفاوض ومناقشة القضايا بالتعاون والفهم المتبادل وبشفافية للوصول لبر آمن حول قضية السد.