مدحت العدل: الموقف المحايد والسلبي حاليا خيانة وطنية

حذر الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، من الحياد والميوعة في الموقف الحالي الذي تعيشه مصر، مؤكدا أن الموقف المحايد والسلبي يعتبر خيانة وطنية، موضحًا أن الوقوف مع الجيش المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة وعدم القبول بتهديد أمننا القومي أو المساس بمياهنا قضايا محسومة لا خلاف عليها.

وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه يثق مليون المائة في القرارات التي سيتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن كل المصريين جنود في الدفاع عن مصر كل في مكانه، وذلك خلال تعليقه على موافقة مجلس النواب بالإجماع على تفويض القوات المسلحة لإرسال جنود خارج الحدود من أجل حماية الأمن القومي المصري.

وأكد الكاتب والسيناريست، أن الفن سياسة وأكل العيش سياسة لأن بدون استقرار سياسي وأوضاع مستقرة لن يستطيع الفنان ممارسة عمله.