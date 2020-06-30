مدحت العدل: سعيد بحضوري ثورة 30 يونيو.. و3 يوليو من الأيام المجيدة

قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إنه سعيد لحضوره ثورة 30 يونيو المجيدة، معتبرا بداية من ذلك التاريخ، حتى 3 يوليو، أيام مجيدة مر بها التاريخ الوطني المصري، ويجب على الجميع إعلان انحيازهم للوطن، أو يكونوا ضد الوطن: "مينفعش تلعبوا على الحبل".

وأضاف "العدل"، خلال مداخلة هاتفية له في التغطية المباشرة الذي قدمتها الإعلامية عزة مصطفى، المذاعة على فضائية "صدى البلد"، أن ثورة 30 يونيو، جاءت للدفاع عن الهوية المصرية ضد جماعة الاخوان المسلمين، الذين لم يريدوا يوما الخير لمصر وأهلها، خلال توليهم حكم البلاد، معبرا عن عمق فرحته بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وأكد أنه في تلك الثورة، خرجت جموع الشعب المصري بكل أطيافة بشكل غير مسبوق، سواء أكان من كبار أو صغار السن: "شوفت ناس كانت قدام بيوتهم كمان"، مشيرا إلى أن مصر تمتلك جيش وطني قوي، يعشق ترابها ويضحي بكل غال ونفيس من أجلها.

ووجه رسالة لجماعة الإخوان بقوله: "مصر سومة أو ناصر أو حليم، وبالنسبالكم خيمة أو إمارة وحريم".