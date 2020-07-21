ماكرون: التوقيع على اتفاق الإنعاش أهم لحظة منذ إطلاق اليورو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن التوقيع على اتفاق الإنعاش أهم لحظة منذ إطلاق اليورو، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم، في تغريدة على حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وستحصل فرنسا على دعم بـ40 مليار يورو من مجموع 390 مليارا من المساعدات التي أقرها مخطط إعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي، ويوجه هذا الدعم خاصة للدول الأوروبية التي تضررت كثيرا اقتصاداتها من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي ختام قمة ماراتونية استمرت 4 أيام في بروكسل وسادها توتر شديد، توصل القادة الأوروبيون الـ27، اليوم، إلى خطة تاريخية لدعم اقتصادات دولهم المتضررة من وباء كوفيد-19، تمول للمرة الأولى بواسطة دين مشترك، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

ودعما للاقتصاد الأوروبي الذي يعاني ركودا تاريخيا، نصت الخطة على حزمة قدرها 750 مليار يورو يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق.

ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار يورو من المساعدات و360 مليار يورو من القروض.

وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19، وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية، أما القروض فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.