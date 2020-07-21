الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقا تاريخيا لتعافي اقتصاده من كورونا

أبرم قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقا تاريخيا بشأن خطة حوافز ضخمة لاقتصاداتهم التي تضررت من جائحة كورونا، في اجتماع قبيل فجر الثلاثاء بعد قمة عسيرة استمرت لنحو 5 أيام.

ويمهد الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لجمع مليارات اليورو من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددهم 27، في تضامن غير مسبوق في نحو 7 عقود من التكامل الأوروبي.

ووصف رئيس القمة شارل ميشيل الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في الساعة 0515 (0315 بتوقيت جرينتش) صباحا، بأنّه لحظة محورية لأوروبا.

وحذّر الكثيرون من أنّ فشل الاتفاق في ظل جائحة فيروس كورونا كان سيضع استمرار التكتل محل شك شديد بعد سنوات من أزمة اقتصادية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة. ودفعت أنباء الاتفاق اليورو للارتفاع لأعلى مستوى في 4 أشهر عند 1.1470 دولار.

وقال ميشيل في مؤتمر صحفي: يرسل هذا الاتفاق إشارة ملموسة بأنّ أوروبا قوة فاعلة".

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أشرف على الدفع من أجل التوصل للاتفاق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالاتفاق، واصفا إياه بأنّه "تاريخي بحق".

ويأمل القادة في أن يساعد صندوق التعافي البالغ حجمه 750 مليار يورو (857.33 مليار دولار) والميزانية المرتبطة به البالغ حجمها 1.1 تريليون يورو لأعوام 2021-2027 في إصلاح أكبر ركود للقارة منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في توقف الاقتصادات.