علاء فؤاد: عودة ملكية مبنى الحزب الوطني القديم لمجلس الشيوخ

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية ورئيس اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ، إن اللجنة انعقدت ووضعت نظام العمل بها، وشكلت الأمانة الفنية لجنتين، الأولى خاصة بفحص طلبات نقل الموظفين الراغبين للانتقال لمجلس الشيوخ من داخل مجلس النواب الحالي، والثانية حصر الأصول واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.

وأضاف فؤاد، في حواره مع "الوطن"، أن اللجنة المالية والإدارية تبحث طلبات 546 موظفاً أغلبهم من العاملين السابقين من مجلس الشورى الملغى ويرغبون في الانتقال لمجلس الشيوخ، وفى حالة الحاجة لموظفين آخرين سيتم ندبهم أو نقلهم من داخل الجهاز الإدارى للدولة.

وحول الأصول الخاصة بمجلس الشيوخ أشار فؤاد إلى أن هناك مبنى مجلس الشورى القديم، والأرض التى كان عليها مبنى الحزب الوطني على كورنيش النيل، والمبانى التابعة للاتحاد الاشتراكى، وهناك عقار فى الزمالك، ومبنى مجلس الشورى القديم، وهناك مبانٍ مؤجرة للصحافة، وهذه الأصول يجب نقلها دفترياً، ليتم بعد ذلك إجراءات تسجيلها ويستكملها بعد ذلك مجلس الشيوخ الجديد، والأرض التى كان مقاماً عليها مبنى الحزب الوطنى تحديداً تم تسجيلها لصالح مجلس النواب، وسيتم نقل تسجيلها بعد ذلك للشيوخ، فالتسجيل ينظم الملكية للحفاظ عليها لقيمتها الكبيرة.