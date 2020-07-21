صحة البرلمان تناشد المواطنين تنفيذ توجيهات "تاج الدين" لمواجهة كورونا

أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة التي قال فيه إننا مازلنا في حاجة ماسة وشديدة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وأن البلاد التي حدث بها تراجع في الإصابات ما زالت تمارس الإجراءات الوقائية، ونتمنى ألا يحدث موجة في الخريف أو الشتاء وأن الرئيس يتابع بنفسه الاحتياطي الاستراتيجي للمستلزمات الطبية.

وناشد حساسين في بيان له أصدره اليوم، المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية إعطاء أكبر اهتمام لهذه التصريحات الواضحة من العالم الكبير الدكتور محمد عوض تاج الدين مطالبا من الحكومة الاستمرار في تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حتى ننجح جميعا في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في المصابين به.