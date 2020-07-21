دار الفتوى اللبنانية: 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، أنّ الوقوف بعرفة سيكون في 9 من شهر ذي الحجة الموافق، يوم الخميس الـ30 من شهر يوليو الحالي، ومن ثم فيوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1441، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الـ31 من شهر يوليو الحالي.

وأعربت دار الفتوى اللبنانية، في بيان اليوم، عن تهنئتها للمسلمين عامة بعيد الأضحى المبارك، وأن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وأمن وسلام واستقرار.