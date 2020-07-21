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محمود مسلم

دار الفتوى اللبنانية: 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

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03:30 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
موسم الحج

موسم الحج

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، أنّ الوقوف بعرفة سيكون في 9 من شهر ذي الحجة الموافق، يوم الخميس الـ30 من شهر يوليو الحالي، ومن ثم فيوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1441، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الـ31 من شهر يوليو الحالي.

وأعربت دار الفتوى اللبنانية، في بيان اليوم، عن تهنئتها للمسلمين عامة بعيد الأضحى المبارك، وأن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وأمن وسلام واستقرار.

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