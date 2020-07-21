سماح عبدالرحمن: أول دخول لي التلفزيون كانت حرارتي 40 درجة

بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عامًا على إنشاء التليفزيون المصري تذكرت الإعلامية سماح عبدالرحمن بدايتها مع التلفزيون.

قالت الاعلامية سماح عبد الرحمن، إنها بدأت العمل بالتلفزيون بدون واسطة ولا أي شيء، وكانت قصة دخولها مختلفة كان وقتها قناة النيل للدراما بدأت منذ 3 سنوات، وكانوا طالبين مذيعات ووقتها المخرج السينمائي محمد أمين كان يعمل هناك وكان صديق للعائلة وكان يعرف ميولها وحبها للتمثيل والإعلام ووقتها والدها كان معترضًا على التمثيل ووجدتها فرصة دخول الميديا والتلفزيون.

وأضافت: بالفعل ذهبت للتقديم وكان وقتها رئيس القناة عفاف طبالة وهي إنسانة جميلة جدا وتحدثا سويًا ووقتها كان التحضير لأول سهرة حفل سنوي بعنوان "ليلة عيد" وشاركت في تقديمها مع الإعلامي محمد البيطار.

وقالت "سماح": "وقت الحفلة للأسف حظي أنني أصبت بدور برد ووصلت درجة حرارتي 40 ولم أستطع الاعتذار في أول يوم لي وبالفعل ذهبت وعدى اليوم على خير الحمدلله رغم تعبي الشديد وقتها، إلا أنني الحمدلله قدمت بشكل جيد ورغم إن الحفل الأول والطبيعي أن يكون به غلطات إلا أن الجميع أثنى على أدائي رغم مرضي وحصلت بعدها على إجازة 15 يومًا بسبب تعبي".