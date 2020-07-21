محافظ الشرقية: تلقينا أكثر من 26 ألف طلب تصالح في المحافظة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك مناطق جديدة تم إنشاءها بالمخالفة على أراضي زراعية، بينما تسعي القيادة السياسية حاليا إلى إعادة الانضباط واسترجاع حق الدولة.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الدولة قامت بتقديم عدد كبير من الحلول حتى يتم عملية التصالح وليس الطرد للمواطنين، حيث تم تلقي أكثر من 26 ألف طلب تصالح في المحافظة، موضحا أن المحافظة تقوم بفحص كافة الطلبات المقدمة، ويتم تحديد نوع المخالفة ويتم التصالح فيه بشرط وجود الجدية وتسديد 25% من القيمة: "عدم الجدية أو عدم اتخاذ الأمور بجدية تضرنا إلى إزالة المخالفة فورا".

وأكد أن حجم التعديات كبير وتعمل المحافظة على إزالة المخالفات، ونعمل على إعادة الانضباط بشأن المخالفات البناء واستعادة حق الدولة، مشيرا إلى أن صاحب الشقة يجب عليهم التقدم باسمائهم ومن ثم يتم دراسة العقار: "لازم حد من العقار يجي يقدم على التصالح ومينفعش محدش يجي يقدم خالص، ولازم حد يتقدم علشان نبدأ ننظر في الطلب بتاعه، وخطوات التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء إجرءاتها مرنة".