إحالة مسؤولين بشبين الكوم للنيابة العامة بسبب مخالفات بناء

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عدداً من المسؤولين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شؤونها لإصدارهم ترخيص لبرج مخالف بنطاق حي شرق شبين الكوم بالمخالفة للقوانين.

وأجرى محافظ المنوفية، مدير التنظيم ومهندس التنظيم بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة، وذلك لقيامهم باعتماد وقبول الرسومات الهندسية وإصدار الترخيص على الرغم من مخالفة الرسومات الهندسية لإحكام المواد 98، 99 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن الأفنية المخصصة لإنارة وتهوية الغرف ومرافق البناء، وضوابط اشتراطات مناور الجيب، بالإضافة إلى وجود بروز من الجهة الغربية علي طرح بحر شبين الكوم (أملاك الري) دون الرجوع لمديرية الري بالمنوفية والحصول على موافقة بذلك.

كما تضمت المخالفات عدم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بالمخالفة لنص المادة رقم 41 من القانون 119 لسنة 2008، والمادة رقم 117 فقرة (ز) من اللائحة التنفيذية بذات القانون، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام ذوي الشأن بالشروع في التنفيذ دون إخطار الجهة الإدارية بالعزم على التنفيذ، وعدم تقديم عقد مقاولة معتمد من الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء وكذا شهادة الإشراف بمخالفة لنص المواد 53 ، 55 للقانون 119 لسنة 2008 والمادة 120 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات العقار المنفذة علي الطبيعة بالمخالفة لنص المادة 134 ، 135 وتعديلاتهما من اللائحة التنفيذية للقانون.

فضلاً عن وجود مخالفات علي الطبيعة ومنها مخالفات الرسومات الإنشائية المعتمدة وتغير أماكن وإتجاهات بعض الاعمدة بالمخالفة للرسومات الانشائية المعتمدة من المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، بالاضافة إلي تقليل أبعاد الحوائط الخرسانية وتحويلها إلى أعمدة، وكذا إلغاء الأماكن اللازمة لإيواء السيارات (الجراج) بالدور الأرضي واستغلالها بإستخدامات أخرى بالمخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة، وأيضاً عمل تعديلات معمارية بالواجهة لعمل بروز وأبراج بالمخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة بالإضافة لوجود عدة مخالفات أخرى.

وتم تنفيذ إزالة البرج بالكامل الخميس الماضي ضمن أعمال الموجة الـ16 لإزالة كافة التعديات.

جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وبعد الاطلاع علي التقرير المعد بمعرفة المستشار الهندسي للمحافظة بشأن المخالفات المتعلقة بالترخيص رقم 246 لسنة 2015 / 2016 والمعدل برقم 213 لسنة 2017 بحي شرق شبين الكوم، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن أعمال البناء.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشدداَ على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.