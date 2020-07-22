منع إقامة شوادر بيع الخراف وغرامة 3000 جنيه للمخالفين بالدقي

شنت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومواجهة مخالفات البناء.

قال عبد الفتاح، إنه تم منع إقامة شوادر بيع الخراف في ميدان سليمان جوهر وتم تحرير غرامه 3000 جنيه وفض الشادر في الحال، لافتا إلي أنه تم تحرير 15 مخالفة انتظار أعلي الرصيف بغرامه 500 جنيه في شوارع الثوره وميدان الجمهوريات وميدان طهران.

وأشار عبد الفتاح إلى أنه تم غلق كافيه يدار بعد انتهاء رخصة السياحة لوجود مخالفات في التنظيم وتم التوعيه بسرعه التوجه للتصالح لافتا الي انة تم رفع المحتويات لايقافه عن الاستمرار في المخالفه كما تم ضبط دراجه ناريه مخالفه للغرض من الترخيص لقيام قائدها ببيع مشروبات في الطريق العام بدون تصريح

لفت الي انة أثناء المرور علي الجراجات تم رصد مخالفه بناء مخالف في مساحه جانبيه للعقار بمسطح حوالي 10 م ويستغل مغسله وجاري اتخاد الاجراءات الازمه وتم ايداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.