شوقي: نظام الثانوية العامة الجديد لـ"الفاهم مش الحافظ"

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الثانوية العامة بشكلها التقليدي هذا العام كجزء من خطة تطوير التعليم.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن نظام التقييم الجديد بدأ في عام 2018 على الدفعة التي دخلت الصف الأول الثانوي وقتها.

ولفت شوقي إلى أن الثانوية العامة هذا العام ستخضع لأسلوب التقييم الجديد، وأن أمس كان نهاية طريقة الأسئلة التي تعودنا عليها منذ أكثر من 50 عاما والتي يطلق عليها "التدريس من أجل الدرجة مش التدريس من أجل الفهم وبنحاول ننقل أن هدف التعليم جبت إيه وفين مخرجات التعلم".

وأكد شوقي أن نظام التعليم القديم لا يقيس مخرجات التعلم ولكن يقيس القدرة على حفظ المعلومات، وتابع "احنا عاوزين نقيس بمقياس تاني خالص، هل أنا فاهم مخرج التعلم اللي كان مستهدف، والنمرة تيجي بعد ما أتأكد أني فهمت الموضوع فعلا، وده تغيير كبير جدًا".

وتذكر شوقي خضوعه لامتحان شفوي بعد حصوله على شهادة الدكتوراة ومناقشته الرسالة وأن هذا الامتحان كان للتأكد من مخرجات التعليم التي حصل عليها.