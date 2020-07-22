المالحي: والدة "غريق بلطيم" طلبت ألا يرى أحد جثمانه عند استخراجه

حكى الغواص إيهاب المالحي، الذي ساهم في استخراج جثة الشاب "نور" غريق شاطئ بلطيم، تفاصيل ما حدث.

وقال "المالحي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه انتقل وفريق من المتطوعين لبلطيم لمحاولة استخراج جثمان الشاب نور من شاطئ بلطيم، مشيرًا أنه كان يسافر يوميًا من الإسكندرية لبلطيم وأن محافظ كفر الشيخ تواصل معه وطلب منهم المبيت داخل المحافظة من أجل استمرار البحث.

وأوضح الخبير أنه يساهم في عمليات بحث في بلطيم وشاطئ النخيل، وأن الظروف متشابهة في الشاطئين من تواجد الدوامات والصخور، لافتًا إلى أن جثمان الغريق يظهر بعد 3 أيام من الغرق وأنه في حالة الشاب الذي يبحث عنه مرت 8 أيام ولم يظهر الجثمان مما يؤكد أن الجثمان محشور بين الصخور.

وأشار إلى أن انتشال الجثمان استغرق 11 يوما بسبب ارتفاع موج البحر، مؤكدًا أنهم قاموا باستخدام وسائل الانتشال بالمراكب وبالأجهزة وبدون أجهزة.

وحكى "المالحي" عن موقف مؤثر حيث أخبره والد الشاب الغريق أن غدًا هو آخر أيام البحث وأنه في حالة عدم عثورهم عليه سيصلون عليه صلاة الغائب، لافتًا أنه صلى صلاة الغائب على الشاب وفقدوا الأمل في العثور عليه ووقتها عرفوا أن شخصا شاهد جزء من الجثمان محشورا بين الصخور على بعد 3 كيلو مترات من موقع الغرق.

ولفت "المالحي" إلى أن والدة الغريق طلبت منه ألا يرى أحد جثمانه عند استخراجه وأنهم عندما أخرجوه تطوع 3 أشخاص من أهل بلطيم وقطعوا جلاليبهم وقاموا بتغطيته بها لحين وصول الإسعاف لافتًا أنه شارك في جنازته والتي سار فيها أكثر من 100 ألف شخص.