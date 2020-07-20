الغطاس محمد سعد: عثرنا على جثمان غريق بلطيم على بعد 3 كيلو من الشاطئ

كشف الغطاس إيهاب سعد، تفاصيل العثور على جثمان الطالب نور سعد كلش، غريق مصيف بطليم.

وقال الغطاس: "أهل الغريق كانوا كل يوم بيقعدوا معايا نعمل تقرير عملنا إيه في عمليات البحث، وهنعمل إيه بكره، آخر حاجة امبارح كنت قاعد مع أبو سعد فقالي يا كابتن عاوزك تيجي بكرة آخر يوم، ولو محصلش نصيب نصلي صلاة الغائب".

وتابع "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "ربنا كرم وجيت إمبارح من الإسكندرية، والحمد لله دورنا النهاردة على أد ما نقدر محصلش نصيب لحد الساعة 5، لحد ما واحد قالنا إنه شاف حتة من الجثة بعد حوالي 3 كيلو من مكان الغرق بين الصخور".

وواصل: "عزاء الشاب يجرى حاليا، آلافات مؤلفة موجودين، وبعد ما روحنا للمكان ده نزلنا بين الصخور وقعدنا حوالي ساعة وانتشلناه، الحمد لله طلعنا الجثمان سليم، هخلص العزا وهطلع على الإسكندرية عشان ندور على جثمان غريق شاطئ النخيل شادي".