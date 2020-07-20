وصول جثمان غريق بلطيم لمسقط رأسه والمئات يشيعونه لمثواه الأخير

وصل جثمان نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة الذي عُثر على جثمانه بعد 11 يوما من الغرق بشواطئ مدينة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، إلى مسقط رأسه بقرية الرغامة التابعة لمركز الرياض، وشيع جثمانه المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة، وسط ترديد هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وانهارت والدته وسقطت مغشيا عليها وسط تواجد العشرات من السيدات، وحملها ابن شقيقها، كما شهدت الجنازة حضور المئات من الأهالي.

كانت النيابة العامة، قد صرحت بدفن جثمانه مساء اليوم عقب وصوله المشرحة مستشفى البرلس المركزى، وطلب أهالى الغريق إجراء تحليل له ولوالده للتأكد من أنه جثمانه، وذلك لتحلل الجثة وعدم ظهور أي ملامح، حيث جرى العثور عليه بين الصخور الأسمنتية في شاطئ الفيروز، وأمرت النيابة بدفن الجثمان عقب إيداعه بمشرحة مستشفي البرلس المركزى.

كان الغواصون قد عثروا على جثمان الغريق مساء اليوم الإثنين، بعد محاولات من البحث استمرت 11 يوماً، وسط تواجد العشرات من أهل قريته.