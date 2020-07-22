الوزراء: تطوير مدينة سانت كاترين لتصبح مدينة جذب سياحي عالمية

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء كواليس زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمدينة سانت كاترين مشيرًا أنها الزيارة الأولى لرئيس وزراء مصري لهذه المدينة منذ ثورة يناير.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية في برنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن مدبولي اصطحب 7 وزراء في جولته في سانت كاترين وأن ربع الحكومة المصرية كان موجودًا في هذه المدينة لافتًا إلى أن الزيارة اقتصرت على مدينة سانت كاترين.

وشدد سعد على أن الحكومة جادة في التعامل مع مدينة سانت كاترين بما لها من قيمة دينية وروحية عالمية وأنها احد المناطق الثلاثة في العالم التي نزلت فيها رسالة سماوية حيث كلم الله فيها موسى وتلقى منه الوصايا العشر فيها وان مدينة سانت كاترين تستحق أن ترتقي مكانة أكبر على خريطة السياحة العالمية وأن الحكومة ستعمل على اعادة صياغة شكل هذه المدينة وقامة مدينة سياحية متكاملة بالقرب من المناطق المقدسة لتجتذب السائحين ولتكون نقطة جذب سياحية عالمية في مصر.

ولفت إلى أن تطوير المدينة بدأ من المطار حيث وجه مدبولي بتوسعة المطار وتطويره ليستقبل الطائرات ليلًا بالاضافة لتطوير الطرق المحيطة وتوسعتها وتزويدها بالكاميرات وتقوية شبكات الاتصالات في المنطقة.

وأشار سعد لإنشاء مدينة سياحية في منطقة الراحة ورفع كفأة الفنادق الموجودة في سانت كاترين بالاضافة للتنمية العمرانية والصحية وخدمات الإسكان الاجتماعي بالطابع البدوي وانه حال اكتمال تطوير المدينة ستظهر بشكل جديد لافتًا أنه خلال أقل من عام ستظهر بصمات تنفيذ مخطط تطوير المدينة بشكل عمراني متكامل.