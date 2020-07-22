رئيس شعبة الذهب ينصح المواطنين بالشراء: لو مجابش حقه هاخده أنا

قال وصفي أمين رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات، إن سوق الذهب أغلق على 818 جنيها للجرام تزامنًا مع ارتفاعات أسعار الذهب العالمية.

وأكد وصفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن سعر أوقية الذهب خلال نهاية اليوم وصل لـ1847 دولارا للأوقية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الذهب حدث لأسباب اقتصادية نظرًا للظروف التي يمر بها العالم في ظل أزمة كورونا.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي وصناديق الاستثمار والبنوك المركزية والأفراد لافتًا أنهم يلجأو للادخار في الذهب باعتباره ملاذ أمن للمدخرات في ظل تذبذب أسعار العملات والفوائد التي يحصل عليها الأفراد من البنوك.

ونصح وصفي، المواطنين بعدم بيع الذهب في الفترة الحالية، مؤكدًا احتمالات ارتفاع أسعار الذهب متوقعًا وصول سعر أوقية الذهب عالميًا لـ2000 دولار على نهاية العام لافتًا إلى أن عدم ظهور مصل لفيروس كورونا يتسبب في استمرار أسعار الذهب.

وأضاف: "اشتروا على مسؤوليتي ورقبتي واللي ميجيبش حقه هاخده أنا"، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات أمامها عام كامل بعد ظهور المصل لتعود لطبيعتها وقوتها.