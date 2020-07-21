ارتفاع قياسي بـ16 جنيها في أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم

حققت أسعار الذهب ارتفاعًا خرافيًا لليوم الثاني على التوالي، ليصل سعر المعدن النفيس أرقاما قياسية على المستوى المحلى، بسبب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء الذي يوافق 21 يوليو، ووصل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا محليًا إلى 820 جنيهات، بفارق سعر حوالي 16 جنيها عن معاملات صباح اليوم.

وفسر إيهاب واصف نائب الغرفة التجارية للمشغولات التجارية والمجوهرات، الارتفاع بأن بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما سرع من وتيرة ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات المالية بالبورصات العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت استقرار، مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 935 و937 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 818 و820 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 701 و703 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و560 جنيهًا.