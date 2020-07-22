العشاء الأخير.. فتاة أقامت علاقة مع عشيقها وتخلصت منه على الطعام

اقتادت وحدة مباحث فيصل بمديرية أمن السويس، فتاة عشرينية وشابين إلى المحكمة لعرضهم على قاضي المعارضات، لنظر قرار تجديد حبسهم بتهمة بقتل شاب وإلقاء جثته في قطعة أرض زراعية بالمنطقة، بسبب علاقة غير شرعية مع المتهمة الأولى.

وحضر المتهمين في ى حراسة أمنية مشددة، وجرى عرضهم على قاضي المعارضات، وبمناقشة المتهمة الرئيسية اعترفت بتفاصيل الجريمة قائلة: "قالّي هتجوزك واتهرب مني، بقاله معايا سنة وحصل بينا علاقة غير شرعية واتهرب مني، اتفقت مع باقىي المتهمين على قتله ونفذنا الجريمة".

جاءت أقوال باقي المتهمين، مطابقة لما جاء على لسان المتهمة الرئيسية، وأصدر القاضي قرارا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تفاصيل الجريمة المروعة التي كشفت عنها أجهزة الأمن بالسويس، أنّ بداية الواقعة كانت بلاغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (مزارع - مُقيم بدائرة القسم)، بالعثور على جثة شخص داخل جوال مُلقى بجوار أرضه، وبمجرد تلقي البلاغ انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ، وتبيّن أنّ الجثة في حالة تيبس ووجود آثار خنق حول الرقبة.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي في السويس، وبدأت القوات فحص بلاغات التغيب والخطف، وأسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجني عليه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية) مُبلغ بغيابه بمركز شبين الكوم بالمنوفية، وباستدعاء والده تعرف على الجثة وقرر بمغادرة نجله مسكنهما متجها لمحافظة السويس للعمل بمنطقة السخنة.

وبدأت القوات تتبع خط سيره وهاتفه المحمول، وتبيّن من خلال التحريات وجمع المعلومات أنّ وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل - سائقان)، وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وقررت السيدة بسابقة ارتباطها بالمجني عليه واتفاقهما على الزواج إلا أنّه لم يحقق وعده، فعقدت العزم على التخلص منه.

وأوضحت المتهمة أنّه باستعانتها بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططها، استدرجت المجني عليه من محل إقامته بمدينة شبين الكوم بالمنوفية واستضافته بمسكنها وأقامت معه علاقة، وبعد ذلك تناولت معه العشاء ودسّت أقراص مخدرة له في الطعام، وبعد أن فقد الوعي حضر المتهمان وبدأ أحدهما خنقه باستخدام قطعة قماش فأودى بحياته، ثم وضعوا جثته داخل جوال ونقلوها بسيارة ملاكي "ملك أحدهما" وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور.

وجرى بإرشاد المتهمين ضبط (2 هاتف محمول "خاصين بالمجني عليه"- السيارة والإيشارب "المستخدمان في ارتكاب الواقعة")، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.