صحيفة إماراتية: محاولات أردوغان لمواصلة طريق الشر ستنهار

أبرزت صحيفة "الوطن" الإماراتية في افتتاحياتها، اليوم الأربعاء، نقل تركيا آلالاف المرتزقة من شمالي سوريا إلى ليبيا بهدف القتال مع مليشيات طرابلس ما يؤكد نواياها الشريرة القائمة على التدخل واحتلال أراضي الغير بأسباب واهية ودون أي حق.

وتحت عنوان "تركيا ورعاية المرتزقة"، ذكرت الصحيفة أن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قيام الرئيس التركي رجب أردوغان بنقل آلاف المرتزقة من شمالي سوريا إلى ليبيا بهدف القتال مع مليشيات طرابلس ضد إرادة شعبها بمثابة تعرية تامة لسياسة أنقرة ونظامها الذي طالما حاول المكابرة والتسويف وإيجاد مبررات واهية لا تغير من واقع الحال أن النظام التركي الحالي وهو من الأكثر رعاية للإرهاب والمرتزقة وتأمين عبورهم للحدود خدمة لمآربه وأطماعه التاريخية التي لم يعد لها وجود إلا في مخيلته المنفصلة تماماً عن الواقع والقانون الدولي التي تحظر التجاوزات والانتهاكات التي يقوم بها أردوغان في عدد من الدول العربية.

وأضافت أن أردوغان يطالعنا يوميا بتصريح يثبت من خلاله نواياه الشريرة القائمة على التدخل واحتلال أراضي الغير بأسباب واهية ودون أي حق، وهذا ما نلمسه بشكل خاص في سوريا وليبيا، علماً أن الجميع يؤكد أن الحل السياسي هو الوحيد القابل للحياة والذي يبدو اليوم في ليبيا أساساً لانفراجة يسعى إليها جميع الحريصون على مصلحتها، لأن أي حل لا يواكب إرادة شعب ليبيا وما يتطلبه حفظ أمن وسلامة واستقرار المنطقة ومنع تهديد شعوبها لن يكون قابلاً للتوافق أو ممكناً، ومن هنا يواصل الغازي التركي العمل على الاختباء بشعارات لا وجود لها من قبيل "حكومة شرعية" ويقصد بها "الوفاق" علماً أنها لا تمتلك منها أي شيء بدليل أن القوى المسيطرة على طرابلس عبارة عن مليشيات وقتلة.

وأكدت "الوطن" الإماراتية، في ختام افتتاحيتها، أن أردوغان سيُهزم وسيُدفع ثمن جنون العدوان الذي يقوم به وستنهار كافة محاولاته لمواصلة طريق الشر الذي يعتقد أنه سيحقق من خلاله السيطرة على الآخرين وسلبهم ثرواتهم واحتكار قراراتهم.