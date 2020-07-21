زعيم المعارضة التركية: أردوغان يتلقى الأوامر من رؤساء الدول الكبرى

شنّ رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال إنّ الرئيس ليس إلا شخصًا يتلقى أوامره من رؤساء الدول الكبرى.

وسخر زعيم المعارضة، خلال اجتماع الكتلة الحزبية للشعب اليوم الثلاثاء، مما يتردد في الإعلام الموالي للنظام الحاكم، بأنّ أردوغان من الزعماء الذين لديهم المقدرة على إرعاب دول العالم، وقال إنّ أردوغان ليس إلا مجرد شخص يتلقى الأوامر من زعماء العالم، وأنّه يتظاهر بذلك، ولكن الحقيقة شيء آخر، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".