"المعاملات التجارية": نتوقع مشاركة 3 آلاف محل في الأوكازيون الصيفي

قال أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، إن عدد المحال التي قررت المشاركة في الأوكازيون الصيفي حوالي 250 محلًا، متوقعًا وصول العدد بعد أسبوع أو 10 أيام من الأوكازيون إلى 3 آلاف محل.

وأكد أن المشاركة في الأوكازيون تكون اختيارية، والأغلبية العظمى تكون لمحال الملابس.

وأضاف "مخيمر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن أي صاحب محل يرغب في المشاركة بالأوكازيون عليه التوجه للمديرية التابع لها، ليحصل على التصريح فورًا، لافتًا إلى أن شروط الاشتراك تتضمن أن يكون المحل مُرخصًا، وأن يعرض بضاعة جيدة، وأن تكون التخفيضات كبيرة، خاصة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد وضع خطة عمل للرقابة على تلك المحال بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين على مستوى الجمهورية وجهاز حماية المستهلك، حيث تُجرى حملات بشكل صباحي ومسائي، كما يوجد غرفة عمليات لتلقي الشكاوى لإزالة أسبابها فورًا، ناصحا المستهلك بطلب الفاتورة من المحال للحصول على حقه، وفي حال عدم إصدار المحل للفاتورة يتم تحرير مخالفة وتحويله للنيابة.