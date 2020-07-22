"عمال مصر": 23 يوليو قضت على العبودية وأقرت العدالة الاجتماعية

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام، إنّ ثورة 23 يوليو حققت الكثير للشعب المصري بكل طوائفه، موضحًا أنّها أقرت العدالة الاجتماعية للعمال.

وأضاف البدوي، لـ"الوطن"، أنّه عقب ثورة 23 يوليو جرى إقرار عمل قانوني التأمين الصحي والتأمينات الإجتماعية، ومجانية التعليم التي تمتع بها أبناء العمال والموظفين والطبقة المتوسطة المطحونة، مؤكدًا أنّ الثورة قضت على العبودية وعلى طريقة معاملة العمال كسلع تباع وتشترى.

وتابع: "في أعقاب ثورة 23 يوليو جاءت الثورة الصناعية في مصر والتي تبعها ازدهار حقيقي في الدولة"، لافتًا إلى أنّه لم يتبقَ الكثير من مكاسب ثورة 23 يوليو التي حصل عليها عمال مصر آنذاك، وكانت الثورة سببا رئيسيا في بناء شركات قطاع الأعمال العام التي كانت ركيزة لنهضة اقتصادية حقيقية.