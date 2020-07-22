تعرف على الكليات المقرر لها اختبارات القدرات 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم الاختبارات بالكليات.

وتابعت الوزارة، أنّه تيسيرًا على الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، أتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من السبت 8/8/2020 حتى الخميس 20/8/2020.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:

1. كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9. كليات التربية الرياضية.

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).

سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg