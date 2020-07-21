عاجل.. "الأعلى للجامعات" يعلن انطلاق اختبارات القدرات 8 أغسطس المقبل

وافق المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات.

كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين علي شهاده الثانوية العامه وما يعادلها من (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنيه والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020 والمتقدمين لتنسيق 2020 للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020/2021.

ووجه وزير التعليم العالي، بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين علي تنظيم أعمال التنسيق والاختبارات بالكليات، من خلال اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

جاء ذلك خلال، انعقاد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.