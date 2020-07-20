كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالجيزة وضبط الجناه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل- مُقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وبها سحجات متفرقة بالجسم.. تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ مـن (والـد المجنى عليها وشقيقها - مُقيمان بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بوجود خلافات عائلية بينهم، حيث قام الثانى بالإتفاق مع الأول بالتعدى عليها بالضرب وتوصيل سلك كهربائى بأصابع قدميها فأودى بحياتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.