تعرف على الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرات في الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت أنّ ذلك يتم مع تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم الاختبارات بالكليات.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات في الكليات، كما يلي:

1. رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

2. عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وعلى الطالب الأخذ في الاعتبار ما يلي:

1- هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

2- يتم الإعلان عن بدء المرحلة الأولىللتنسيق لطلاب الثانوية العامة، بعد الانتهاء من مرحلة اختبارات القدرات.