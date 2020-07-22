الغرف التجارية: توافر السلع في الأسواق واستقرار الأسعار قبل عيد الأضحى

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، استقرار الأسواق وتوافر جميع السلع خاصة الاستراتيجية، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك مع استقرار ملحوظ في الأسعار، موضحا أنّ التوترات السائدة في المنطقة لن تؤثر على الاقتصاد القومي، الذي يتمتع بحالة من الاستقرار شهدت بها المنظمات العالمية.

وأعرب الاتحاد عن ثقته في أنّ مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي والتي تتبناها الحكومة حاليا، ويبدأ تفعيلها بداية من الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ستعمل على إنعاش الأسواق وتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وكان المجلس أكد ثقته في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحفاظ على أمن مصر، وأنّ جميع التجار الذي يتجاوز عددهم نحو 5.5 مليون تاجر، يقفون خلف الرئيس قائدا ورمزا وبطلا يلتف حوله كل الشرفاء من أبناء الوطن.

وقال أعضاء المجلس إنّ مبادرة تحفيز الاستهلاك من شأنها زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي، خاصة في قطاعات السلع الهندسية والإلكترونية والمنزلية والملابس والمفروشات ومستلزمات تجهيزات وتشطيبات المنازل، ودعا المجلس جميع منتسبي الغرف المشاركة بالمبادرة.

ووافق المجلس من حيث المبدأ، على تحديد مواعيد لغلق وفتح المحلات التجارية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة كل محافظة، سواء الساحلية أو السياحية.

وطالب المهندس ابراهيم العربي، رؤساء الغرف، بسرعة إبداء آرائهم حول المواعيد التي تتناسب وأنشطة كل محافظة لإعداد دراسة شاملة ورفعها لمجلس الوزراء لأخذها في الاعتبار عند تحديد المواعيد.

ووافق المجلس على التعديلات المقترحة والمقدمة من الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية، بما يتفق وإشراف الوزارة على الغرف التجارية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وقرر المجلس تشكيل لجان فنية لإبداء الرأي حول التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بالشأن التجاري والاقتصادي، ومنها متابعته للتعديلات المقترحة على قانون السجل التجاري، والجهود التي بذلها الاتحاد لمواجهة جائحة كورونا لتخفيف الآثار السلبية والحفاظ على استقرار الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية أمام صادراتنا، وعدم تعطل سلال الإمداد سواء للمصانع أو المواد الغذائية.