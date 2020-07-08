"الغرف التجارية": استقرار أسعار الغذاء منذ شهرين

استقرت أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، في الوقت الذي توقفت فيه مبيعات منتجات مواد البناء بشكل شبه تام، نتيجة قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.

وأعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار، نتيجة تراجع الحركة التجارية بالسوق.

وقال عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع المبيعات أدى إلى ثبات الأسعار في ظل تراجع الطلب.

وأكد "حامد"، أن هناك تراجعًا غير مسبوق في المبيعات، ما أدى إلى ثبات أسعار السلع حتى الآن، مرجعًا انكماش المبيعات إلى انخفاض قيمة الجنيه، ما قلص مشتريات المستهلك، ودفعه للتركيز على الأولويات ومواجهة جائحة كورونا، التى احتلت بسببها الأدوية مكانة متقدمة في الإنفاق.

وأوضح أن المستهلك قلص مشترياته حتي في الأولويات، مضيفا: "المستهلك الذي كان يشتري سلعتين خفض مشترياته إلى سلعة واحدة، والذي كان يشتري كمية معينة لا يستطيع شراء سوى نصفها أو ربعها بنفس مبلغ الكمية.