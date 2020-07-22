أمين "عمال مصر": 23 يوليو وضعت قواعد النهضة الصناعية والزراعية

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما تشهده مصر من إنجازات ومشروعات عملاقة في الوقت الحالي، يعد امتدادًا لإنجازات ثورة 23 يوليو.

وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، أن الثورة حققت الاستقلال والإرادة الوطنية، ووضعت قواعد النهضة الصناعية والزراعية والثقافية، مشيرًا إلى أن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة، وإقامة حياة ديمقراطية، والوقوف بجانب الشعوب في نضالها ضد الاستعمار، يعد أهم مكتسبات الثورة.

وأشار إلى أن ثورة 23 يوليو، بمثابة عيد لدى العمال، حيث إنها قضت على فترات الظلام التي عاشها عمال مصر طوال عهد الملكية من تدني أجور وظلم واستعباد، موضحًا، أن المشهد الداخلي قبيل الثورة كان سيئًا في الحالة الاقتصادية، وانتشار للظلم وفقدان للعدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب وسوء توزيع الملكية وثروات الوطن، والتعامل مع المصريين على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية ذلك لاقتصار الوظائف والتعليم العالي على أتباع الإنجليز والملك".