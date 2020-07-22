رئيس التحرير

محمود مسلم

مستشفيات البحر الأحمر تسجل "صفر" إصابة بكورونا

كتب:

شاذلي عبدالراضي
11:34 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
الطاقم الطبي والإداري بحميات الغردقة.. صورة أرشيفية

الطاقم الطبي والإداري بحميات الغردقة.. صورة أرشيفية

سجل عدد من مستشفيات البحر الأحمر "صفر" كورونا، بعد تعافي جيمع الحالات من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفيات مدن رأس غارب وسفاجا ومرسى علم والشلاتين وحلايب المركزي وحميات الغردقة ولم يتبق سوى 11 حالة بواقع حالة واحدة بمستشفى القصير المركزى و10 حالات في مستشفى الغردقة العام.

وكشف مسؤولو صحة البحر الأحمر، صباح اليوم، ارتفاع نسبة شفاء مصابي كورونا وخروجهم من مستشفيات البحر الأحمر حيث سجلت مستشفيات مدن رأس غارب وسفاجا ومرسى علم و حلايب وشلاتين المركزي "صفر" كورونا.

وأضاف مصدر مسؤول بصحة البحر الأحمر أنه لم يتبق من حالات مصابي كورونا بمستشفيات مدن البحر الأحمر سوى حالة واحدة بمستشفى القصير المركزي و10 حالات بمستشفى الغردقة العام وجميعهم بصحة جيدة ولا توجد أعراض شديدة الخطورة، ويخضعون للعلاج طبقا لبرتكول وزارة الصحة.

اقرأ المزيد:

بـ2.6 مليون جنيه.. دعم مستشفى الغردقة بجهاز للكشف المبكر عن أورام الثدي

مطار الغردقة يستقبل 180 سائحا قادمين من صربيا غدا

لجنة رئاسية تتفقد "ألسن الوادي" في الغردقة لافتتاحها العام المقبل

صور.. رئيس المصرية للمطارات يكرم إدارة العلاقات العامة بمطار الغردقة