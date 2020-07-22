مستشفيات البحر الأحمر تسجل "صفر" إصابة بكورونا

سجل عدد من مستشفيات البحر الأحمر "صفر" كورونا، بعد تعافي جيمع الحالات من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفيات مدن رأس غارب وسفاجا ومرسى علم والشلاتين وحلايب المركزي وحميات الغردقة ولم يتبق سوى 11 حالة بواقع حالة واحدة بمستشفى القصير المركزى و10 حالات في مستشفى الغردقة العام.

وكشف مسؤولو صحة البحر الأحمر، صباح اليوم، ارتفاع نسبة شفاء مصابي كورونا وخروجهم من مستشفيات البحر الأحمر حيث سجلت مستشفيات مدن رأس غارب وسفاجا ومرسى علم و حلايب وشلاتين المركزي "صفر" كورونا.

وأضاف مصدر مسؤول بصحة البحر الأحمر أنه لم يتبق من حالات مصابي كورونا بمستشفيات مدن البحر الأحمر سوى حالة واحدة بمستشفى القصير المركزي و10 حالات بمستشفى الغردقة العام وجميعهم بصحة جيدة ولا توجد أعراض شديدة الخطورة، ويخضعون للعلاج طبقا لبرتكول وزارة الصحة.