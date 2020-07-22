الأوقاف: العشر الأوائل من ذي الحجة "أيام مباركة"

قال الشيخ مصطفى عزت أحد علماء وزارة الأوقاف، إنَّ أيام العشر الأوائل من ذي الحجة سماها الله سبحانه وتعالى باسم "الأيام المعلومات" وبداية من مغرب يوم العيد وحتى الثلاث أيام بعد ذلك تسمى "الأيام المعدودات"، لافتًا إلى أنَّ الأيام بداية من مغرب أمس وحتى مغرب يوم عيد الأضحي تسمي بـ"الأيام المعلومات"، واصفًا إياها بالأيام مباركة.

وأضاف "عزت"، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أنَّ هذه الأيام لعظمها أقسم الله بها، فقال تعالى "والفجر وليال عشر"، حيث أجمع المفسرون على أنَّها هي العشر الأوائل من ذي الحجة، مبينًا أنَّ هذه الأيام التي تعبّد فيها موسى (عليه السلام) حيث قال الله تعالى "وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً"، كما جاء في تفسير بن كثير أنَّها ذي القعدة، "وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ" وهي العشر الأوائل من ذي الحجة.

وتابع أنَّ هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أي أيام أخرى وحتى الجهاد في سبيل الله، وقال رسول الله (صل الله عليه وسلم): "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر"، مشيرًا إلى أنَّ العلماء قالوا إنَّ الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة يفضل آداءها بالنهار لوقوع يوم عرفة والنحر فيها.