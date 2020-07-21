وزير الأوقاف: يجب ترسيخ القيم الإنسانية بعيدًا عن المتاجرة بالدين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن حق الجوار هو حق للأفراد والدول على السواء، وأن معيار الأخلاق ثابت لا يقبل الكيل بمكيالين.

وأضاف جمعة، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإيسيسكو الافتراضي الذي عقد اليوم تحت عنوان "دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات.. نحو تضامن أخلاقي عالمي للقيادات الدينية"، بحضور الرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس دولة تشاد، والدكتورمحمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، والدكتور علي بن راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أنه لا ازدراء على الدين ولا قتل على المعتقد، ولا يُقبل تجريم ازدراء الأديان هنا واعتباره حرية رأي هناك، والأمم التي لا تقوم على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل قيامها، ويجب أن نعمل على ترسيخ القيم الإنسانية بعيدًا عن المتاجرة بالدين أو استغلاله استغلالا سياسيًّا.

وأوضح أن الأمم التي لا تبنى على الأخلاق والقيم الإنسانية تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامها: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم، فأقم عليهم مأتما وعويلا، فكل الأمم التي خرجت وانحرفت عن القيم والأخلاق كان مآلها الزوال والاندثار.

وأكد الوزير أن معيار الأخلاق ثابت لا يقبل الكيل بمكيالين أو مكاييل متعددة تحددها مصالح بعض الدول فترى القتل جريمة نكراء هنا وتغض الطرف عنه هناك، ولا تقبل ازدراء الأديان هنا وتعده حرية رأي هناك.

وشدد جمعة على أن القيم الإنسانية الحقيقية لا تقبل ازدواج المعايير ولا ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، فلا ازدراء على الدين ، ولا قتل على المعتقد.

ولفت الوزير إلى أن أصل جميع الأديان قائم على الأخلاق والقيم الإنسانية ما لم يشوهها تحريف البشر أو انحرافهم عنها أو قراءتهم الخاطئة لها عمدا وقسرا ولي عنق لنصوصها، أو جهلا وجمودا وتحجرا عند ظواهر النصوص، وإلا فأروني أي شريعة من الشرائع أباحت قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو أباحت عقوق الوالدين، أو أكل السحت ، أو أكل مال اليتيم ، أو أكل حق العامل أو الأجير، وأروني أي شريعة أباحت الكذب ، أو الغدر ، أو الخيانة ، أو خُلف العهد ، أو مقابلة الحسنة بالسيئة.

وتابع قائلا: بل على العكس فإن جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على هذه القيم الإنسانية السامية من : العدل ، والتسامح ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة ، والصدق في الأقوال والأفعال ، وبر الوالدين ، وحرمة مال اليتيم ، ومراعاة حق الجوار على مستوى الأفراد والدول على حد سواء ، والكلمة الطيبة ، وذلك لأن مصدر التشريع السماوي واحد ، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: “الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لعَلَّاتٍ ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى ، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ” ، فمن خرج على هذه القيم فإنه لم يخرج على مقتضى الأديان فحسب ، وإنما يخرج على مقتضى الإنسانية وينسلخ من آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

وختم الوزير حديثه قائلا: ونأمل أن تسعى القيادات الدينية لترسيخ هذه القيم بعيدًا عن المتاجرة بالدين والقيم أو الاستغلال السياسي لهما، بما لا يتسق مع صحيح الدين ولا عظيم القيم، كما علينا – رجال الدين – أن نعمل وبقوة على إحلال السلام الإنساني في ربوع العالم كافة، دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، حيث كرم الله (عز وجل) الإنسان على إطلاق إنسانيته فقال سبحانه: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"، فليكن هذا منطلق الإنسان في التعامل مع أخيه الإنسان.