"الأوقاف": مصليات السيدات ممنوعة دون موافقتنا

حذرت وزارة الأوقاف من مخالفة القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجياً، خاصة مصليات النساء، وشددت الوزارة فى منشور داخلى وزعته على المديريات، على عدم فتح أى مصلى للسيدات دون موافقة كتابية من القطاع الدينى، والاكتفاء بمصلى السيدة زينب، حيث يتم فتح المصلى للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى، مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

وأكدت «الأوقاف» على ضوابط فتح المساجد، وتشمل عدم فتح دورات المياه نهائياً، وكذا دور المناسبات، وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية، وكذلك عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائياً أو فتح الأبواب المؤدية إليها، وعدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة سوى أداء الصلوات الخمس فقط.

وتوجد الواعظات فى مصلى السيدة زينب خلال الصلوات الخمس، وكذلك يوجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وشددت «الأوقاف» فى توجيهاتها للمديريات على عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالوزارة، وأن يتم فتح المسجد والمصلى قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر، والاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائياً بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها وبذات الضوابط المذكورة. وطالبت الوزارة الأئمة بإحكام قبضتهم على المساجد.