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"الأوقاف" تنهي خدمة إمامين: لا مكان لمتطرف أو منتم لجماعة

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
08:05 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، خدمة كل من محمد سيد أحمد السيد، وخالد عبد الله علي حسن، الإمامين والخطيبين بأوقاف الشرقية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وبناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن المذكورين لا علاقة لهما بالوزارة بدءً من اليوم، ونبهت على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر، أو إلقاء الدروس، أو إمامة الناس بالمساجد، على أن يعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها.

كما حذرت الوزارة من الانضمام إلى أي جماعة إرهابية أو تبني أفكارها، وأكدت أنه لا مكان في وزارة الأوقاف لصاحب فكر متطرف، أو منتم لأي جماعة متطرفة.

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