تعرف على معايير قبول السيارة للعمل بالغاز الطبيعي أو البنزين

نشرت شركة كارجاس العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" معايير قبول السيارة للعمل بالغاز / بنزين، وذلك تنفيذًا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

معايير قبول السيارة للعمل بالغاز / بنزين

- القيام بفحص السيارة فنيًا فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز.

- يتم التأكد من أن كفاءة محرك السيارة تزيد على 70%، وذلك من أجل القيام بتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الإسطوانة التي سيتم تركيبها.

- التاريخ السابق للسيارة، إذ لا يتم قبول أي سيارة تنخفض نسبة نجاحها على الغاز.

- يمكن أن تواجه السيارة صعوبة في تركيب اسطوانة الغاز إن كنت تقتني سيارة حيز شنطتها محدود.

- بعد عملية تحويل السيارة يكون لصاحب السيارة حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين في السيارة المحولة، إذ تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهي دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

وأوضحت الشركة أنّ الأوراق المطلوبة للتعاقد في حالة الكاش صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من رخصة السيارة سارية، أما في حالة التقسيط يتم إضافة إيصال مرافق حديث وضامن بنفس الورق المطلوبة عدا الرخصة.