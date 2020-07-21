أرقام وعناوين محطات تحويل السيارات من بنزين إلى غاز بالمحافظات

نشرت الشركات العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عناوين وفروع المحطات ومراكز التحويل التابعة لها في جميع المحافظات، وذلك تسهيلًا للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم من بنزين إلى غاز، وذلك تنفيذًا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستعرض "الوطن" جدول المحطات وعناوينها وفقًا لشركات الغاز على النحو التالي:

أولًا: شركة غازتك

ثانيًا: شركة كارجاس

زيادة كفاءة المحرك.. فوائد ومزايا تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز