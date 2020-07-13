زيادة كفاءة المحرك.. فوائد ومزايا تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ أي سيارة بنزين جديدة لن تُرخص إلا بالغاز، وينطبق ذلك على أي سيارة سواء ميكروباص أو تاكسي، مشيرًا إلى أنّ الدولة ستتحمل 8 مليارات جنيه تكلفة تحويل مليون سيارة من البنزين إلى غاز طبيعي.

وفي ضوء ما صرح به الرئيس، تقدم "الوطن" فوائد ومميزات تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز، وفقًا لموقع شركة "غازتك" الرسمي على النحو التالي:

- انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنة بالبنزين 92.

- زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة 10% حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقًا تامًا لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين (نحو 120 أوكتان).

- المحافظة على كفاءة زيوت التزييت وبالتالي تغييرها على فترات أطول.

- يساعد الغاز على الحفاظ على البوجيهات والأبلاتين والكوندنسر لفترة أطول وصيانة السيارة على مدى فترات زمنية أطول.

- تقليل نسبة الضوضاء والاهتزازات.

- انعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.

مراحل وإجراءات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

- استلام السيارة من العميل.

- فحص السيارة للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز.

- تحديد نظام التحويل وسعة الأسطوانة وفقًا لرغبة العميل.

- التعاقد مع العمل والحصول على الأوراق المطلوبة "رقم قومي - إيصال كهرباء أو غاز - رخصة السيارة - ضامن للأقساط".

- استلام السيارة من العميل لبدء إجراءات التحويل.

- تحويل السيارة بأحد مراكز التحويل التابعة للشركة.

- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي.

خصائص التحويل

لا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك إذ إنّ عملية التحويل تتضمن فقط تركيب مكونات نظام الغاز الطبيعي المضغوط، ولقائد السيارة حرية تشغيل السيارة إما بالغاز أو بالبنزين من خلال مفتاح التحويل الموجود بلوحة السيارة (التابلوه).

وعلى هامش احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة أمس، أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة خلال كلمتها، أنّ هناك مليون و800 ألف مركبة ملاكي سيتم تطويرها على مدار عامين وفقًا للخطة، مشيرة إلى أنّه سيتم إنشاء 366 محطة غاز بتكلفة 6.7 مليار جنيه، ولكن الوقت الحالي وانتشار محطات الغاز على مستوى الجمهورية يتيح إطلاق المبادرة لكي يتمتع أصحاب السيارات الملاكي والأجرة بمنظومة الغاز الطبيعي.

وأضافت: "لدينا 240 ألف مركبة نقل أجرة يصعب تحويلها للغاز الطبيعي، وسيتم تحويلها لميكروباص حديث على مدار السنوات المقبلة، وسيتم توفير ميكروباصات حديثة بنظم تمويل ميسرة"، مشيرة إلى تخصيص 250 مليار جنيه لعمل الإحلال التدريجي لـ1.3 مليون مركبة ملاكي متقادمة.