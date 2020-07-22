السكة الحديد تدفع بـ4 قطارات لأهالي النوبة تنطلق من القاهرة الأربعاء

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 4 قطارات لأهالي النوبة، على أن يقوم من محطة القاهرة الأربعاء المقبل الساعة 3 عصرا ليصل محطة أسوان 4.15 فجرا، كما قررت السكة الحديد تشغيل قطار للاتحاد النوعي يتحرك من محطة القاهرة 11:25 مساءً ليصل محطة أسوان 12:30 ظهرًا، وقطار الجعافرة يتحرك من محطة الإسكندرية 2:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 7:45 صباحًا، وقطار نادي أبو الريش يتحرك من محطة الإسكندرية 12.45 ظهرا.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم إتاحة نسبة 20% من حجز التذاكر عبر أبلكيشن المحمول، مشيرا إلى أن جميع القطارات جاهزة تماما لنقل الركاب لقضاء إجازة العيد مع أسرهم وذويهم، موضحا أنه سيتم تجهيز قطارات إضافية سيتم تشغيلها من الفترة من 25 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيتم إتاحة حجز مقاعد القطارات الإضافية قبل السفر بنحو 24 ساعة فقط بموجب بطاقة الرقم القومي وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، موضحا أن جميع القطارات ستخضع لصيانات وكشف دوري قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، لافتا إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، إضافة إلى استمرار إلزام جموع الركاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات، لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا أن أي راكب يخالف تعليمات الهيئة الخاصة بارتداء الكمامات سيتم تغريمه ماليا.