استشاري أمراض باطنة: الإعلان عن لقاح رسمي لمواجهة كورونا قريبا

قال الدكتور مصطفى المحمدي، استشاري الأمراض الباطنة والخبير في الأمصال واللقاحات، إنه يجب الاطمئنان بحذر من انخفاض أعداد الإصابة فيروس كورونا في مصر لحين الوصول للرقم "صفر"، "لو مفيش تسجيل حالات جديدة معناه إن المرض تم السيطرة عليه بشكل كبير وأن الفيروس مش بينتقل من شخص لآخر".

وأضاف "المحمدي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن وزيرة الصحة سعت بكل قوة في حصول مصر على لقاحات من الدول التي تعلن قرب توصلها لاكتشاف لقاح ضد الفيروس، إذ نجحت مصر في بدء إنتاج الدواء الأمريكي عبر شركات مصرية، إضافة إلى سعي الوزارة من خلال بعض الشركات الصينية لتكون مصر واحدة من الدول المشاركة في التجارب الإكلينيكية لهذا اللقاح وبالتالي إنتاجه.

وأوضح أن هناك توقعات بظهور لقاح ضد الفيروس خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، "أنا كنت من الناس اللي بتقول مش قبل 2022 ولكن مع الكلام اللي بيتقال دلوقتي والتصريحات المسؤولة من جهات رسمية ولها شأن زي جامعة أكسفورد أو الصين أو روسيا"، مؤكدا أن الماراثون على أشده للوصول للقاح ضد فيروس كورونا.