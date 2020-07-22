أستاذ فيروسات يتوقع حدوث موجة ثانية من كورونا أكثر فتكا في مناطق معينة

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات والمناعة بجامعة الزقازيق، إن هناك فارقًا بين المتعافي من فيروس كورونا وبين الشخص الذي تحولت مسحته من إيجابية إلى سلبية، لافتًا إلى أن الأخير تظل لديه بعض الأعراض مثل آلام الجسم والعضلات، بينما تنتهي أعراض المتعافي، ولكن ذلك لا يعني أن الحرب مع الفيروس انتهت.

وأضاف "شاهين" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن الأعراض قد تظهر لمريض فيروس كورونا من جديد، ولكن بشكل أضعف، وذلك بسبب ضعف مناعة المتعافي حيث يقوم الجسم بمقاومة الفيروس بأجسام مضادة، ولكن تلك الأجسام لا ترقى للقضاء على الفيروس، نظرًا لأن مناعة الجسم "مسجية"، أي أنها خليط من الأجسام المضادة والبروتينات.

وأوضح أنه من المحتمل حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في مناطق معينة من العالم، وستكون أشد فتكًا من سابقتها، لافتًا إلى أن ذلك حدث مع الإنفلونزا الإسبانية، وهذه طبيعة الأمراض التنفسية بصفة عامة.