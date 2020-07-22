أستاذ فيروسات: مصر حصلت على المواد الخام لتصنيع أدوية تساعد على هزيمة كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إنّ مصر من الدول التي حصلت على المواد الخام لتصنيع بعض الأدوية التي قد تكون مؤثرة على هذا الفيروس، موضحا أنّ إحدى الشركات المصرية نجحت في تصنيع بعض الأدوية ضد كورونا، ومصر ستتولي إنتاج مصل كورونا لقارة أفريقيا وبعض دول العالم".

وأضاف أستاذ علم الفيروسات خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة ON، أنّ مصر تمتلك كوادر رائعة، في ظل وجود "المصل واللقاح"، مشيرًا إلى أنّ إصابات فيروس كورونا واصلت الانخفاض مؤخرًا.

وأشار إلى أهمية تبرع المتعافين ببلازما المتعافين: "مش أي واحد يتبرع بالبلازما، لازم نسبة الأجسام المضادة تكون عالية ومرتفعة، وخال من الأمراض الأخري، والصحة العالمية أشادت بمصر في هذا المجال".