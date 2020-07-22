التموين: 60% تخفيضات بالأوكازيون الصيفي.. وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى

قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسبة التخفيضات في الأوكازيون الصيفي تختلف من سلعة لأخرى، وقد تصل من 5 لـ 60%، على كثير من السلع.

وعن أهم الشروط اشتراك المحال، أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة المصرية الأولى، وشاشة "ON"، أن يكون المحل مرخص، وأن تكون التخفيضات جيدة، مشيرًا لوجود غرف عمليات لتلقي الشكاوى.

وشدد على ضرورة مطالبة المواطنين بالفواتير لاتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مشكلات، موضحًا أن عقوبة المخالفات قد تصل للحبس.

وأكد أن الأوكازيون الصيفي سيبدأ غدًا، على أن يستمر لمدة شهر، مشيرًا إلى أن 250 محلا اشتركوا حتى الآن، ومن المتوقع وصول عدد المحلات المشتركة لـ 3500 محل.