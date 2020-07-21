وزير الدفاع الأمريكي يأمل في زيارة الصين قبل انتهاء 2020

أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عن أمله في أن يتمكن من زيارة الصين قبل نهاية العالم الحالي، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال إسبر في كلمة ألقاها عبر الفيديو لمعهد الدراسات الاستراتيجية اليوم الثلاثاء: "تحدثت شخصيا أكثر من مرة مع نظيري في جمهورية الصين الشعبية. وقبل نهاية العام، آمل في زيارة الصين للمرة الأولى بصفتي وزير الدفاع، لتطوير التعاون في المجالات التي لدينا فيها مصالح مشتركة، وكذلك لإنشاء أنظمة اتصالات في حالات الأزمات وتأكيد نوايانا في التنافس علنا ​​في نظام العلاقات الدولية التي نحن جزء منها"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار إسبر إلى أنّ الولايات المتحدة لا تعترف بمطالب الصين في بحر الصين الجنوبي، وتدعو لإنشاء "منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي الهادئ"، مذكرا أنّ بلاده أجرت عام 2019 أكبر عدد من العمليات لضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وتعتزم مواصلة هذا العمل.

في الوقت ذاته، أكد الوزير أنّ الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع بكين، وقال: "نركز على العلاقات البناءة والمثمرة، وفيما يتعلق بالعلاقات العسكرية، نسعى لإنشاء خطوط اتصال للحفاظ على التواصل وتقليل المخاطر".

وتأتي تصريحات إسبر في ظل تفاقم غير مسبوق للتوتر بين واشنطن وبكين على خلفية الاتهامات الأمريكية للصين بالمسؤولية عن انتشار فيروس كورونا في العالم والولايات المتحدة تحديدا.