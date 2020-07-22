طرح مجمعين صناعيين جديدين للمنسوجات في الفيوم نهاية مارس 2021

أعلنت هيئة التنمية الصناعية، طرح مجمعين صناعيين في الفيوم نهاية مارس 2021، ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لطرح 13 مجمعا صناعيا بالصعيد ووجه بحري.

وذكرت الهيئة في بيان عنها اليوم، أنّه جرى عقد اجتماع مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان برئاسة محمد كمال مرعي، وجرى مناقشة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مجمعات صناعية للشباب ورواد الأعمال بالصعيد ووجه بحري.

وأوضحت الهيئة أنّ الاجتماع شهد الوقوف على التحديات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعات الصناعية لمحافظتي الفيوم والبحيرة.

وأكدت الهيئة أنّ المساحة الكلية للمجمعين تبلغ 51.5 فدان بتكلفة استثمارية تجاوزت المليار جنيه في المنشات والمرافق، وأوضحت أنّ أحد المجمعين مبانٍ خرسانية يشمل 576 وحدة صناعية تبلغ مساحة الوحدة 48 مترا، والآخر هياكل معدنية ويضم 116 وحدة تقدر مساحة الوحدة 648 م2.

وأضاف البيان: "يضم المجمعان أنشطة صناعات نسيجية ومفروشات وملابس جاهزة، كما أنّ الوحدات متاحة للمستثمر الصغير بنظام التمليك أو الإيجار وتبلغ قيمته 20 جنيها للمتر شهريا، إضافة لـ7.5 جنيه خدمات وصيانة، ويمكن للشاب الحصول على أكثر من وحدة حتى 8 وحدات".

وتابعت الهيئة أنّ المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز بالترخيص"، تستهدف توفير وحدات صناعية جاهزة للشباب كاملة المرافق والإنشاءات بمحافظات الجمهورية، وجار الإعداد لطرح 3 مجمعات قريبا في المحلة وبني سويف والمنيا.