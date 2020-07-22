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محمود مسلم

ضبط صيدلية تُصنّع أدوية مغشوشة بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
12:27 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
صحة الغربية تغلق صيدلية تصنع أدوية مغشوشه ومجهولة المصدر

صحة الغربية تغلق صيدلية تصنع أدوية مغشوشه ومجهولة المصدر

تمكنت الإدارة العامة لصيادلة الغربية، بقيادة الدكتور خالد أصيل، من ضبط صيدلية كبيرة بإحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات، تقوم بتصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها وبيعها للمواطنين.

وضبطت الإدارة العامة ماكينة تعبئة وتغليف، وعبوات فارغة، وأخرى معبئة وخامات تصنيع.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة لضبط السوق الدوائي والرقابة على الصيدليات، وغلق الصيدلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرقابة الإدارية.

 

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