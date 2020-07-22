ضبط صيدلية تُصنّع أدوية مغشوشة بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لصيادلة الغربية، بقيادة الدكتور خالد أصيل، من ضبط صيدلية كبيرة بإحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات، تقوم بتصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها وبيعها للمواطنين.

وضبطت الإدارة العامة ماكينة تعبئة وتغليف، وعبوات فارغة، وأخرى معبئة وخامات تصنيع.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة لضبط السوق الدوائي والرقابة على الصيدليات، وغلق الصيدلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرقابة الإدارية.