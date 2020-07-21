الغربية الأفضل في نسب تنفيذ مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة

حققت محافظ الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي أعلى معدلات الإنجاز في نسب تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود.

وأوضح نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا، أن المحافظة ستنتهي من كافة الأعمال مطلع شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، حيث عُرض الموقف التنفيذي للأعمال مع لجنة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة علي مستوى الجمهورية، بمشاركة اللواء حمزة درويش رئيس الادارة المركزية لمكتب وزير التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي، ومندوبي وزارة السياحة والآثار وهيئة التنسيق الحضاري.