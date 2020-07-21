الغربية الأفضل في نسب تنفيذ مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة
كتب:
احمد فتحي ورفيق ناصف
06:08 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
حققت محافظ الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي أعلى معدلات الإنجاز في نسب تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود.
وأوضح نائب محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا، أن المحافظة ستنتهي من كافة الأعمال مطلع شهر أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، حيث عُرض الموقف التنفيذي للأعمال مع لجنة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة علي مستوى الجمهورية، بمشاركة اللواء حمزة درويش رئيس الادارة المركزية لمكتب وزير التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي، ومندوبي وزارة السياحة والآثار وهيئة التنسيق الحضاري.