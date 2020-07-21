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محمود مسلم

محافظ الغربية يتابع أعمال التنسيق الحضاري لمشروع تطوير ميدان المحطة

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
05:26 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
محافظ الغربية يتابع أعمال التنسيق الحضاري لمشروع تطوير ميدان المحطة

محافظ الغربية يتابع أعمال التنسيق الحضاري لمشروع تطوير ميدان المحطة

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم الثلاثاء، أعمال التنسيق الحضاري لمشروع تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا.

استمع محافظ الغربية لشرح تفصيلي للأعمال التي ستتم في المشروع والمسند تنفيذه للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضاري على مستوى الجمهورية في إطار اهتمام الدولة بتطوير الميادين الرئيسية.

وخلال تفقده لميدان المحطة، استجاب الدكتور طارق رحمي لطلبات بعض المواطنين المتمثلة في مساعدات اجتماعية وعلى الفور وجه التضامن الاجتماعي بتلبيتها، كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إدخال وصله مياه لأحد المواطنين لمنزله واستكمال أعمال الصرف بشارع الإمام الغزالي.

كما تفقد المحافظ موقف شركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا وكلف نائبه الدكتور أحمد عطا بوضع تصور للمكان لتعظيم الاستفادة من موقعه الجغرافي.

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